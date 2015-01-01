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سعد سمير: "حققت اللقب السابع لي مع الاهلي .. هو الأصعب"

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:34 ص
سعد سمير: حققت اللقب السابع لي مع الاهلي .. هو الأصعب
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أحمد شاكر
 
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"الأهلي دائماً مصدر السعادة" بهذه الكلمات بدأ مدافع النادي الأهلي سعد سمير حديثه.


وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مبروك لجماهيرنا، دائما الأهلي مصدر السعادة"


وأردف : "لقب الدوري السابع لي مع الأهلي، على مستوى الأحداث هو بالفعل الدوري الأصعب"


وانتقل مدافع النادي الأهلي للحديث عن اخر تطورات إصابته قائلا : البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد، والامور تتحسن، ساعود الى مصر غدا الجمعة، لاستكمال أخر مراحل البرنامج العلاجي.


وتحدث عن زملاء مركزه قائلا : عودة رامي ربيعة مسكب كبير وايضا محمد نجيب من الاعمدة الاساسية.


وأتم كلماته: "جمهور الأهلي ينتقدنا لنكون أفضل، ولا ننسى انه هتف لنا عقب الخسارة امام صن داونز".

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