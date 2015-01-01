سعد سمير: "حققت اللقب السابع لي مع الاهلي .. هو الأصعب"
الخميس 25/يوليه/2019 - 12:34 ص
أحمد شاكر
Advertisements
Advertisements
"الأهلي دائماً مصدر السعادة" بهذه الكلمات بدأ مدافع النادي الأهلي سعد سمير حديثه.
وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مبروك لجماهيرنا، دائما الأهلي مصدر السعادة"
وأردف : "لقب الدوري السابع لي مع الأهلي، على مستوى الأحداث هو بالفعل الدوري الأصعب"
وانتقل مدافع النادي الأهلي للحديث عن اخر تطورات إصابته قائلا : البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد، والامور تتحسن، ساعود الى مصر غدا الجمعة، لاستكمال أخر مراحل البرنامج العلاجي.
وتحدث عن زملاء مركزه قائلا : عودة رامي ربيعة مسكب كبير وايضا محمد نجيب من الاعمدة الاساسية.
وأتم كلماته: "جمهور الأهلي ينتقدنا لنكون أفضل، ولا ننسى انه هتف لنا عقب الخسارة امام صن داونز".
Advertisements