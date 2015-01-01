"النقد الدولي": الشراكة بين الصندوق ومصر دائمة.. والتعاون سيظل بعد انتهاء القرض

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قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الشراكة بين الصندوق ومصر شراكة دائمة ومستمرة، وإن هناك تعاون بين الطرفين.



وأوضح "أزعور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن التعاون سيظل مستمرًا حتى بعد انتهاء القرض على مستوى تقديم الدعم التقني والاستشارات.



وأكد أن الإصلاح الاقتصادي كالقطار لا يمكن أن يتوقف، لافتًا إلى أن هناك برامج تمويل متاحة لمصر إذا رغبت في الحصول على قرض جديد من الصندوق.



وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الجنيه المصري يحدد سعره وفقًا للعرض والطلب.

