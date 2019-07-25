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أول تعليق من صالح جمعة بهد التتويج بالدوري

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:11 ص
أول تعليق من صالح جمعة بهد التتويج بالدوري
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محمد الصو
 
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أعرب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، مشددا على أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية على مدار الموسم.


وقال صالح في تصريحات لقناة الأهلي: "تعرضنا لمشاكل لم نتعرض لها على مدار السنوات الماضية، وأبارك لجمهور الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري".


واختتم: أهدي اللقب للجماهير التي وقفت في ظهرنا وكذلك كل اللاعبين على المستوي الذي قدموه، ونعدهم بتحقيق العديد من البطولات.

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