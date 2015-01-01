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صندوق النقد الدولي: يجب على مصر في الفترة المقبلة الحفاظ على النجاح الذي تحقق

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:40 ص
صندوق النقد الدولي: يجب على مصر في الفترة المقبلة الحفاظ على النجاح الذي تحقق
صندوق النقد الدولي
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أمنية فوزي
 
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قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية ملتزمة في عملية تطوير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصلدي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية خاصة في البلاد.

وأضاف "أزعور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر أحرزت تقدمًا بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب التخفيف على الأكثر فقرًا.

وأكد أنه يجب على مصر في الفترة المقبلة الحفاظ على النجاح الذي تحقق واستمرار الاستقرار الاقتصادي بها، موضحًا أن توفير فرص عمل هو المدخل الأول للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
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