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محمد سعد يتذيل منافسات أفلام عيد الفطر المبارك بـ5 مليون جنيه

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:12 ص
محمد سعد يتذيل منافسات أفلام عيد الفطر المبارك بـ5 مليون جنيه
محمد حسين
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الفجر الفني
 
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لم يستطع النجم محمد سعد، أن ينافس باقي الأعمال السينمائية في موسم عيد الفطر المبارك، وحصل على المركز الأخير دون منازع.

حيث حقق الفيلم بعد ٧ اسابيع ٤ مليون و٧٠٠ الف جنيه، كما صرع الموزع محمود الدفراوى.

محمد حسين" من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.

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