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سعيد رخا: ذبح الأضاحي بصورة مخالفة "جريمة"

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:36 ص
سعيد رخا: ذبح الأضاحي بصورة مخالفة جريمة
ضبح الأضاحي - صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور سعيد رخا، رئيس حي الضواحي بمحافظة بور سعيد، إن الحي لديه غرفة عمليات مشكلة، من شؤون البيئة والكهرباء والمياه وقسم شرطة الضواحي، للحفاظ على البيئة أثناء ذبح الأضاحي، وهناك تنسيق مع المجازر للذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها.

وتابع "رخا"، خلال مداخلة هاتفية "ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن يُحاول بقدر الإمكان على توعية المواطنين، بأهمية الحفاظ على البيئة، أثناء ذبح الأضاحي، للحفاظ على صحتهم.

ولفت إلى أن الحي سيقوم بإعداد محاضر للمخالفين في ذبح الأضاحي، خاصة أن هذه الامر يعتبر جريمة تُمثل خطورة على المواطنين
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