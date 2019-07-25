كاس محمد السادس للأندية العر بية البطلة : امضاء اتفاقية مشاركة الاندية التونسية

تم يوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم إبرام اتفاقية مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في مسابقة كأس محمد السادس للاندية العربية البطلة وذلك بحضور طلال آل الشيخ مدير البطولة وعضو اللجنة المنظمة.

وواكب حفل التوقيع أمين موقو والبوصيري بوجلال عن المكتب الجامعي وطارق السويسي وفاروق كتو عن الهيئة المديرة للترجي الرياضي والحبيب السائح نائب رئيس النجم الساحلي وايمن الزين نائب رئيس النادي البنزرتي.

يذكر ان النادي البنزرتي سيشارك كممثل ثالث عن كرة القدم التونسية وسيخوض الدور التمهيدي المؤهل الى الدور السادس عشر بالمغرب في حين سيدخل النجم الساحلي حامل اللقب والترجي الرياضي الفائز بالنسخة قبل الماضية المسابقة انطلاقا من الدور السادس عشر.