الطالع الفلكي الخَمِيس 25/7/2019..بَرَامِج الأطفَال!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثالثة و18 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَل.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 18 أبيب قبطى، 25 تَمّوز رُومى، 22 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (لولب! جِبْتِى الكلام الفارغ دَا منين؟)- مِالتلفزيُون.(إيناس عبد الله من فيلم الحفيد-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(عطارد فى السّرطان إقتران الزّهرة فى السّرطان- غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران،يكون هذا الإقتران بين عطارد والزهرة فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية و26 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد كوكب يرمز للمنطق والتركيز الذهنى فى برج العاطفة السرطان لكنه لن يميل للتحصيل العلمى بل للتواصل العاطفى وتوظيف قدراته لإصلاح العلاقات المُتضرّرة بين الأحبّة وتقوية روابط صِلَة الرّحِمْ والعلاقات مع قُدامى الأصدقاء والمعارف،حصولك على دعوة للزفاف أو رسالة حُبّ وتقدير وحتى هدايا لطيفة واردة تحت ظل هذا الإقتران ، هذا الإقتران مفيد إن كنت مُقبلاً على جلسة تعارف بغرض الزواج وترغب فى التعبير عن نفسك بأسلوب جميل و واضح ، كما أنه مفيد لعقد صفقة تجارية أو مفاوضات بين طرفين تحتاج للكلمة الحلوة ، هذا الإتصال مفيد للزيارات القصيرة وتهدئة الخواطر الغاضبة بسبب المال ويتبنّى مقولة الكلمة الزّين تقضى الدَّيْن ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قناة يوتيُوب

مايُعبّر عن إقتران اليوم الفلكى بين الزّهرة وعطارد والذى تجسّد فى برنامجىْ مابيت شو وشارع السمسم وتمّ فيهما تثقيف الأطفال وتنمية مداركهم العقلية/ عطارد بأسلوب جميل/الزهرة ، شخصيّة الكُونت العدّاد يقوم بتأليفه وتحريكه وغنائه جيرى نيلسون/ برج السرطان ، (جيم هنسون) مدير ومُبتكر برنامج المابيت شو سمح لإبنة نيلسون كريستين التى تحتضر بأداء دور فى فيلم مهرجان الدّمى الكبير-1981 ليُدخل الفرحة لقلبها قبل أن تموت ،والدها جيرى كان يُعانى من مجموعة أمراض مُجتمعة (سرطان البروستات ، مرض الإنسداد الرّئوى المُزمن ، إنتفاخ الرّئتيْن) لكن هذه الأمراض لم تمنعه عن العمل حيث كان ولمدّة ستة سنوات يؤدى عمله بالأستديو وهو يحمل أنبوب أكسجين ليُساعده على التنفس وتلاحظ شهقاته وهو يغنى ، توفى فى 23 أغسطس 2012 مُبتكر شخصيّة الكونت العدّاد هو نورمان ستايلز لكنها تجسّدت على يد نيلسون وكان أول ظهور للشخصية فى 27 نوفمبر 1972.





1-The Muppets: Ringing of the Bells





2-Sesame Street: Pentatonix Counts (& Sings) to Five





3-Evolution of Music - Pentatonix





4-Sesame Street: Count's First Day of School





5-Sesame Street - Song Of The Count





6-Sesame Street: The Count's Bones Song





7-Sesame Street: The Spy Who Loved Cookies (007 Parody)





8-The Muppet Show - S5 E4 P3/3 - Shirley Bassey





9-Muppet Show - Mahna Mahna...m HD 720p bacco... Original!





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد قدر الإمكان عن تذكير نفسك بأىّ ذكريات حزينة ،إشغل نفسك بمقابلة صديق أو ممارسة هواية، الصّدمات العاطفيّة واردة لكل البشر ولاتستلزم كل تلك الدراما.





برج الثور: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، هذا يعنى أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





الجوزاء: بادر بالإتصال بقدامى الأصدقاء وتقديم المساعدة للمحتاج ، بإمكانك البدء بأحد أقاربك والذى قد يكون فى أمسّ الحاجة لك.





برج السّرطان: التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضرخلافات قديمة، فلاتستسلم لعبارات إستفزاز بِرَدّك الفورى عليها، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك التخلى عن مظهرك الملكى لتقوم بإنجاز الأعمال بيديك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد.





برج العذراء: التعبير عن عواطفك بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ، عليك أن تنظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج الميزان: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العقرب: يُمكنك البدء بمحاولة لإيقاف عادة سيئة كالتدخين أو الإفراط فى الطعام منذ اليوم وحتى نهاية الشهر القمرى، ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق بنفسك.





برج القوس: منزلك قد يمتلئ بالأقارب والأصهار وأنت لاتتأخر بالترحيب الحارّ بهم، ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل ،لاتنسَ مكافأة زوجتك أو والدتك.





برج الجدى: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الدّلو: إن أتيحت لك الفرصة لإستعادة علاقة عاطفيّة مُتضرّرة فلا تركب رأسك بعناد ، يكفيك إعتراف الطرف الآخر بخطئه.



