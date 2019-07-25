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اولمبيك سيدي بوزيد يعزز صفوفه ب6 انتدابات جديدة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:56 م
اولمبيك سيدي بوزيد يعزز صفوفه ب6 انتدابات جديدة
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محمد وليد الجموسي
 
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 نظمت يوم الاربعاء الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ندوة صحفية بمقر الجمعية استعرضت فيها مختلف الانتدابات وبرنامج التحضيرات للموسم القادم.
وافاد الناطق الرسمي لاولمبيك سيدي بوزيد عبد الله الزيدي في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ان الهيئة المديرة قامت الى حد الان ب6 انتدابات من خلال التعاقد مع اسامة بن عبد القادر وسالم المروقي من سبورتنيغ بن عروس وحمدي هلال من النادي الصفاقسي ونضال العيفي من الملعب التونسي ولسعد الشعباني من مستقبل القصرين وسامي الزوابي من نسر جلمة.
واضاف انه من المنتظر استكمال بعض الانتدابات الاخرى خلال الفترة القادمة مشيرا الى ان الفريق سيجري تربصا مغلقا بداية من يوم 30 جويلية الجاري على ان يتم تحديد المكان لاحقا.
هذا وتطرقت الهيئة المديرة لاولمبيك سيدي بوزيد للوضع المالي وللمديونية التي تعانيها الجمعية داعية السلطة الجهوية ورجال الاعمال بالجهة الى مد يد المساعدة لتجاوز الصعوبات المالية من اجل القيام بالتحضيرات اللازمة للموسم الجديد.
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