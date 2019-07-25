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منجي الحرباوي : الباجي قايد السبسي مرشح نداء تونس للإنتخابات الرئاسية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:45 م
منجي الحرباوي : الباجي قايد السبسي مرشح نداء تونس للإنتخابات الرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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 قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي، "إن الحزب حسم في 80 بالمائة من قائماته المترشحة للانتخابات التشريعية"، مشيرا الى أن الاستقالات التي يشهدها الحزب في هذه الفترة أظهرت أن عددا من المنتمين للحركة "كانت غايتهم الوحيدة الفوز بمقعد بمجلس نواب الشعب، وليس الانتماء للحزب ولمبادئه"، وفق تعبيره. 
و أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، بأنه "تم استبعاد النواب الذين تسببوا في الأزمة التى شهدها نداء تونس مع الحكومة من جميع القائمات"، وبأن "أغلب المترشحين وجوه جديدة لم يسبق لها التقدم للانتخابات"، لافتا كذلك إلى أنه لم يتم بعد الحسم في قائمتي تونس 1 وتونس 2. 
و تشير تقارير إعلامية إلى أن الممثل القانوني للحزب، حافظ قايد السبسي، سيترأس واحدة من دائرتي تونس العاصمة. 
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد بين الحرباوي أن مرشح الحزب هو رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وهو قرار تمخض عن مؤتمر الحركة الذي انعقد في أفريل الماضى، مؤكدا أن قايد السبسي  لم يقدم بعد رده النهائي. 
وتابع في هذا الصدد "الانتخابات الرئاسية مسألة مؤجلة ومازالت غير مطروحة، إذ أن الحزب منكب حاليا على استكمال قائمات الانتخابات التشريعية"، معتبرا أن "الحديث المتداول حول ترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، لرئاسيات 2019، هو حديث سابق لأوانه، خاصة وأن هوية مرشح الحركة قد حسمها المؤتمر".
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