"غالية بنعلي" أفضل ممثلة في مهرجان "الشاشات السوداء" بالكاميرون

تحصلت الفنانة "غالية بنعلي" على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "الشاشات السوداء" بالكاميرون عن دورها في فيلم "فتوى" للمخرج "محمود بن محمود"

ويأتي هذا التتويج أياما قليلة قبل حفلها على ركح المسرح الروماني بقرطاج ليلة السبت 27 جويلية 2019 ضمن فعاليات الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي.

وتجمع "غالية بنعلي" بين الغناء والتمثيل مقترحة تجربة تستحق الإشادة.

يذكر أن رصيد فيلم "فتوى" من الجوائز ارتفع إلى 18 جائزة دولية وهو ما يضع الفيلم ضمن أكثر الأفلام العربية نجاحا خلال العام الحالي.