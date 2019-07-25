أنيس الجربوعي : لم يعد هناك داع للبطاقة عدد 3 ولا التصريح بالمكاسب بالنسبة إلى المترشحين

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، إعطاء تعليمات لكافة الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل تراب الجمهورية وبالخارج منذ يوم الجمعة الفارط لاعتماد القانون الانتخابي لسنة 2014.

وأضاف الجربوعي أنه طالما لم يمض رئيس الجمهورية على القانون الانتخابي الجديد و لم يتم ختمه و نشره يبقى القانون الانتخابي لسنة 2014 ساري المفعول.

وأشار الجربوعي إلى أنه لا داعي للمترشح للانتخابات التشريعية أن يقدم البطاقة عدد 3 و التصريح بالمكاسب والتصريح على الدخل السنوي للترشح.