برلماني ليبي يهدّد تونس

حذر البرلماني الليبي علي السعيدي من أن تقدم الدولة التونسية على تسليم الطيار الذي حطّ بواسطة طائرته الحربية اضطراريا بولاية مدنين أمس الأول إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مشيرا إلى أن ذلك يعني مصيره الموت المحتم، علاوة عن إفساد علاقتها بالقيادة العامة للجيش التابع للمشير خليفة حفتر.

وأضاف علي السعيدي بأن برلمان طبرق كثف مشاوراته مع الجهات الرسمية التونسية بخصوص مصير هذه الطائرة وقائدها بالتوازي مع حلول فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ببلادنا منذ أمس الثلاثاء لتباحث ملف الطائرة.

فيما أعلن الجيش التونسي بأنه تولى تفكيك صواعق صواريخ الطائرة، ويواصل قاضي التحقيق العسكري أعماله الاستقرائية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.