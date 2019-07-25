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هذا ما أقرّه القطب القضائي في قضيّة نبيل القروي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:38 م
هذا ما أقرّه القطب القضائي في قضيّة نبيل القروي
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محمد وليد الجموسي
 
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استكمل مساء اليوم قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة الابحاث والاستنطافات مع رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه غازي القروي اللذين اتهمتهما منظمة أنا يقظ بالفساد وتبيض الاموال .. وقد قرر القاضي بعد استنطاق دام ل8 ساعات مع نبيل القروي وشقيقه الابقاء عليها بحالة سراح...
من جهتها تقدمت هيئة الدفاع بمطلب لرفع تحجير السفر على الشقيقين القروي ورفع التجميد على حساباتهما البنكية والممتلكات....
وكان عميد قضاة التحقيق، قد استمع لنبيل القروي أمس الثلاثاء في جلسة استماع دامت حوالي 8 ساعات .
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