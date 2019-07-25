رئيس وزراء بريطانيا: "جدي كان مزارع قطن في مصر.. ولي جذور تاريخية بها"

أذاع الإعلامى شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، حواره سابق مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.





وقال "جونسون"، خلال الحوار، إن جده كان مزارع قطن فى مصر عام 1935، وإنه له جذور تاريخية بمصر، معلقًا: "لدينا علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل، وأنا هنا لأن مصر تمثل لى جانبا شخصيا لأن أجدادى التقوا هنا فى القاهرة، وجدى كان مزارعا للقطن فى الدلتا عام 1935".



