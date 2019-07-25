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رئيس وزراء بريطانيا: "جدي كان مزارع قطن في مصر.. ولي جذور تاريخية بها"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:37 م
رئيس وزراء بريطانيا: جدي كان مزارع قطن في مصر.. ولي جذور تاريخية بها
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أمنية فوزي
 
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أذاع الإعلامى شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، حواره سابق مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وقال "جونسون"، خلال الحوار، إن جده كان مزارع قطن فى مصر عام 1935، وإنه له جذور تاريخية بمصر، معلقًا: "لدينا علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل، وأنا هنا لأن مصر تمثل لى جانبا شخصيا لأن أجدادى التقوا هنا فى القاهرة، وجدى كان مزارعا للقطن فى الدلتا عام 1935".

وأضاف،: "جدى كان يجلس فى الاستراحة بأحد الفنادق هنا، ومرت جدتى بموقف أقدم فيه شخص على مضايقتها وكانت تجيد الجودو، فقامت بضرب هذا الشخص، وبعد هذا الموقف، قرر جدى أنها السيدة المناسبة له"، لافتًا إلى أن هناك علاقات تاريخية تتمثل فى قصة أجداده في هذا البلد فى مصر.
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