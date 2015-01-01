إقالة أيمن حافظ وأمير عزمي من جهاز الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة قوية قبل لقاء الإسماعيلي اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.









وأكد المصدر أن رئيس نادي الزمالك أصدر قرار بإقالة كل من أيمن حافظ وأمير عزمي مجاهد بسبب مشادة وقعت بينهما في معسكر الفريق قبل اللقاء وكانت أمام اللاعبين.









وأصدر رئيس الزمالك قرارًا بإقالة الثنائي بشكل نهائي والاكتفاء بالجهاز الفني الحالي بنفس قوامه إلى نهاية مباراة القمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.









وخسر الزمالك بطولة الدوري بشكل رسمي اليوم بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.



