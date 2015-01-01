حسين الشحات: شكرا جمهورالأهلي على دعمه لنا طوال الموسم.. وأهنئهم بالفوز بالدوري



وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وقال اللاعب في تصريحات بعد المباراة: "الحمد لله على ما قدمته طوال الموسم وليست مباراة اليوم فقط، بالطبع سعيد لتسجيلي هدفين في مباراة اليوم، ولكن لا أهتم بذلك الأهم بالنسبة لي كان الفوز بالدوري".



وأنهى اللاعب حديثه قائلا: "شكرا جمهور النادي الأهلي على دعمه لنا في الموسم الجاري، وأهنئهم بعد الفوز بالدوري، ونتمنى أن نستمر في إسعاد هذا الجمهور العظيم".

أعرب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز بأول بطولاته مع النادي الأهلي اليوم، حيث توج ببطولي الدوري المصري الممتاز.