أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يعرض نجمه للبيع مع 3 نجوم آخرين وتحديد الموعد الأخير لانضمام نيمار

شهد اليوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 تطورات جديدة في أروقة نادي برشلونة الإسباني حيثُ لا يزال موضوع نيمار جونيور يشغل الكتالونيين الذين يسعون لرؤية البرازيلي مرة أخرى بقميص البارسا بعد رحيله بشكل غير مُرضي في 2017 وكسر الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أخر أخبار نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 24/7/2019:





1- صدمة في برشلونة بسبب جريزمان

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية أن من الممكن حظر بطاقة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد بسبب مشكلته مع فريقه السابق أتليتكو مدريد.

وقال تيباس، فى تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "إدارة أتليتكو مدريد بالفعل قدمت طلب كتابي لليجا تطلب فيه عدم إرسال البطاقة لبرشلونة".

وأضاف :" يمكننا بالفعل إيقاف جريزمان ولكن ليس لدى معلومات بسبب الأمر حتى الأن وهناك آليات للعمل وهيئات يمكنها تحل الوضع.





2- بعد رحيل 6 لاعبين.. برشلونة يعرض 3 لاعبين للبيع

أفادت شبكة ESPN العالمية بأن ثلاثة من أبرز لاعبي البرسا مرشحين للرحيل في الأيام القليلة المقبلة مما سينعش خزائن النادي بفعل بيع كلاً من رافينيا وفيليب كوتينيو ومالكوم كما أن برشلونة قد يسمح برحيل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال إذا وصلتهم عروض مالية مناسبة.

وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة لم تصل إليه حتى الآن أية عروض رسمية لضم الثلاثي لكنه ينتظر الحصول على 160 مليون يورو مقابل بيع هؤلاؤ النجوم الثلاثة، حيث تبلغ قيمة كوتينيو 105 مليون يورو بينما يشترط برشلونة الحصول على 40 مليون يورو للاستغناء عن مالكوم. في حين يقترب رافينيا من الإنضمام إلى فالنسيا مقابل 15 مليون يورو.





3- برشلونة يطرد لاعب جديد

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي فيسيل كوبي الياباني يرغب في التعاقد مع توماس فيرمايلين مدافع برشلونة وذلك بعد المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن التحضير للموسم الجديد.

وفي حالة تعاقد النادي الياباني مع فيرمايلين سيكون اللاعب الرابع الذي سيتعاقد معه من برشلونة بعد إنييستا وفيا وسيرجي سامبر.





4- عاجل.. باريس سان جيرمان يحدد موعد انتقال نيمار إلى برشلونة

نقلت قناة "الشيرينتيغو" الإسبانية الشهيرة أن البرازيلي نيمار جونيور سيبقى لاعباً لباريس سان جيرمان، إن لم ينتقل قبل 31 يوليو وفقا لـ CNEWS.

وكانت تقارير قد ربطت بين نيمار والانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة وذلك بعد توتر العلاقة مع إدارة باريس سان جيرمان وناصر الخليفي.





5- صدام جديد بين رايولا وإدارة برشلونة

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت،‏ إن إدارة البارسا لم تتفاجأ من رحيل سيمونز نجم فريق اللامسيا، وذلك منذ أن تم مشاهدة رايولا في المدينة الرياضية رفقة سيمونز.

وعرف النادي بأنه سيصبح هناك أزمة جديدة داخل جدران النادي، وان البارسا رفض الإبتزاز الذي يقوم به رايولا للحصول على عمولات ضخمة، والفكرة في النادي هي كلما كانت العلاقة مع رايولا قليلة كلما كان ذلك أفضل.





6- باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة مقابل نيمار

وفقاً لـ صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة رفع عرضه المالي لضم نيمار بالاضافة لـ وجود البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البارسا ضمن الصفقة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هدف باريس سان جيرمان هو استرداد جزء من المبلغ الذي دفعه في نيمار عام 2017.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان منح اللاعب ووالده مهلة حتي 31 يوليو الجاري لحسم موقفه مع النادي سواء بالاستمرار معه أو الانتقال لفريق آخر وفقًا لشروط النادي الباريسي.





7- مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم خط الوسط للبيع

لا يزال مصير راكيتيتش نجم برشلونة الاسباني، غامض مع الفريق الكتالوني بالموسم المقبل، ولم يحدد النادي موقفه من بيع اللاعب أو استمراره حتي الآن.

وأفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لم يحسم مصير راكيتيتش حتي الآن.

وأشارت التقارير أن برشلونة بالرغم من عدم التصريح علنًا حول مصير اللاعب، إلا أن بيع راكيتيتش هو أمر وارد جدا هذا الصيف.





8- أزمة جديدة تهدد مستقبل "جريزمان" مع برشلونة

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا عن أنه من الوارد حظر بطاقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني المنضم إليه من أتلتيكو مدريد.

وقال تيباس: أتليتكو مدريد تقدم بطلب كتابي، وتساءل عما إذا كان ممكنًا ألا نمنح برشلونة بطاقة جريزمان.. هناك إمكانية بالفعل لذلك لكن هناك آلية للعمل وهيئات يجب أن تحل الوضع".

وأوضح لراديو أوندا سيور أن أتلتيكو مدريد كان على حق تماما بتقديم دعوى ضد جريزمان وبرشلونة للاتحاد بشأن أحقيته فى 200 مليون يورو، بعدما اكتشفوا أن برشلونة كان يفاوض اللاعب حينما كان الشرط الجزائى بعقد الفرنسى 200 مليون.





9- إنتر ميلان يطلب نجم برشلونة

يسعى كونتي لضم الدولي التشيلي فيدال لتدعيم خط وسط الفريق في ظل اقتراب البلجيكي رادجا ناينجولان بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ​فيدال​ قد يوافق على اللعب مجدداً تحت قيادة مدربه السابق والحالي أنطونيو كونتي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن النادي الكتالوني قد يوافق على رحيل فيدال حال وصول عرض مناسب تصل قيمته بقيمة 20 مليون يورو.





10- أخيراً.. حسم مصير نيمار مع باريس سان جيرمان

أوضحت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن العرض الذي تقدم به برشلونة كان فيه الثنائي راكيتيتش وكوتينيو ومبلغ 40 مليون يورو لضم نيمار.

بينما رفض النادي الفرنسي هذا العرض حيث يرغب في الحصول على مبلغ 200 مليون يورو دفعة واحدة للموافقة على نجمه البرازيلي.

ويتوقع انسحاب برشلونة من مفاوضات التوقيع مع نيمار البرازيلي وذلك خلال الأيام المقبلة بسبب مطالب وشروط باريس سان جيرمان.