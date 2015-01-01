مجلس اللجنة الأولمبية يهنىء اتحاد كرة اليد

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص التهاني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب على فوزه الغالى عن جدارة واستحقاق على منتخب صربيا فى دور 16 لبطولة كأس العالم للشباب التى تستضيفها أسبانيا وإذ يثمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الروح الرياضية المشرفة والمثابرة التي تحلت بها بعثة الاتحاد ، مقدرين غالياً المجهود الدائم للاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس / هشام نصر ، واللجنة الاولمبية تابعت أداء الفراعنة فى البطولة منذ بدايتها مما يجعلنا على يقين بقدرة الرياضة المصرية علي تحقيق المستحيل إن شاء الله ، وكذا ما قدمه السيد الدكتور وزير الرياضة من عون صادق ومتابعة دؤوبة ، وقد تضافرت كل هذه الجهود في رسم صورة مشرفة للرياضة المصرية عامة وكرة اليد خاصة وتبشر بتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري الكريم في تحقيق إنجاز يعيد للأذهان أمجاد فراعنة كرة اليد فى المحافل الدولية .



