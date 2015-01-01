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عاجل.. نجم الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:26 م
عاجل.. نجم الزمالك يعلن رحيله عن الفريق
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هاني عصام
 
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أعلن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.


وقال إبراهيم في تصريحات عقب اللقاء " قررت الرحيل بشكل نهائي ولا راجعه فيه اتمنى التوفيق للفريق في القادم".


وتابع " كنا نريد تحقيق الدوري ولكن قدر الله لدي عروض كثيرة سأختار بينهما".


وكان جمهور الزمالك قد شن هجومًا على اللاعب خلال لقاء الإسماعيلي اليوم ببطولة الدوري بسبب تراجع مستواه.

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