عاجل.. نجم الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

أعلن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.





وقال إبراهيم في تصريحات عقب اللقاء " قررت الرحيل بشكل نهائي ولا راجعه فيه اتمنى التوفيق للفريق في القادم".





وتابع " كنا نريد تحقيق الدوري ولكن قدر الله لدي عروض كثيرة سأختار بينهما".



