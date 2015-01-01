عاجل.. نجم الزمالك يعلن رحيله عن الفريق
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:26 م
هاني عصام
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أعلن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.
وقال إبراهيم في تصريحات عقب اللقاء " قررت الرحيل بشكل نهائي ولا راجعه فيه اتمنى التوفيق للفريق في القادم".
وتابع " كنا نريد تحقيق الدوري ولكن قدر الله لدي عروض كثيرة سأختار بينهما".
وكان جمهور الزمالك قد شن هجومًا على اللاعب خلال لقاء الإسماعيلي اليوم ببطولة الدوري بسبب تراجع مستواه.
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