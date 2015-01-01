السولية: وعدنا الجمهور بالفوز ببطولة الدوري

أكد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن البعض كان يحاول التشكيك في النادي والفريق ويحارب اللاعبين بكل قوة، ولكن الفريق نجح في الرد داخل الملعب، وتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وأضاف اللاعب في تصريحات بعد المباراة: "وعدنا الجمهور بالفوز ببطولة الدوري بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، ونسعى إلى البناء على هذه البطولة للموسم المقبل، وأتمنى الفوز ببطولة إفريقيا في الموسم الجديد".





وعاد ليقول: "لم نشك في فوزنا بالدوري، البعض شكك في ذلك، ولكننا نعمل ولا نهتم بالكلام، أتمنى من الناس التي تجيد الكلام أن تكف عن هذا الأمر، وأهدي هذه البطولة الغالية إلى الجماهير الكبيرة".



