أحمد موسى لـ شباب الإخوان: "اخلع واجري.. قيادات الجماعة مش هايعبروك"

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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشادة بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الإرهابي عمرو فراج مؤسسة شبكة رصد الإرهابية شن هجومًا حادًا على محمود حسين ولعن كل أعضاء جماعة الإخوان رغم أنه أحد رجال القيادي الإرهابي خيرت الشاطر، معلقًا:" الإرهابيون وقعوا فى بعض.. وفراج وصفهم بالخونة والمرتزقة بتوع سبوبة".



وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء، إن الإخواني الإرهابي أشرف الزندحى فضح سرقة تبرعات جماعة الإخوان من بعض القيادات الكبرى، لافتًا إلى أن الصراع داخل الجماعة حول النفوذ المالي.



وتابع: "إبراهيم منير ومحمود حسين ومحمود عزت مجموعة من اللصوص يسرقون أموال الجماعة"، معلقًا: "الإخوان شوية حرامية ولصوص سواء كبير أو صغير".



ونوه إلى أن قيادات الإخوان حققت ثروات هائلة والشباب منهم يعانون، موجهًا حديثه لشباب الإخوان قائلًا: "اخلع واجري.. قيادات الإخوان لا تهتم بيك.. ومحدش هيعبرك فيهم ومش هيبعتوا ليك فلوس.. فلوسهم لنفسهم بس".

