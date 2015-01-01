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خاص - أول تعليق من مروان محسن بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:27 م
خاص - أول تعليق من مروان محسن بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري
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علي نبوي
 
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قال مروان محسن مهاجم الأهلي بأن فريقه توج بلقب الدوري المصري بعدما بذل مجهودًا كبيرًا في في موسم شاق ومتعب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"الحمد لله على هذا اللقب الغالي والذي جاء بعد موسم شاق".

وواصل "نجحنا في إسعاد الجماهير وتكلليل مجهودنا ونركز في الفتر ة المقبلة.

وأشار" النادي الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر وعلى الرغم من ضغط المباريات إلا أننا نجحنا في التتويج".

وأتم "تمكنا من تجاوز الصعوبات ونبارك لجماهير الأهلي".

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