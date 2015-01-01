خاص - أول تعليق من مروان محسن بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

قال مروان محسن مهاجم الأهلي بأن فريقه توج بلقب الدوري المصري بعدما بذل مجهودًا كبيرًا في في موسم شاق ومتعب.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"الحمد لله على هذا اللقب الغالي والذي جاء بعد موسم شاق".





وواصل "نجحنا في إسعاد الجماهير وتكلليل مجهودنا ونركز في الفتر ة المقبلة.





وأشار" النادي الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر وعلى الرغم من ضغط المباريات إلا أننا نجحنا في التتويج".





وأتم "تمكنا من تجاوز الصعوبات ونبارك لجماهير الأهلي".



