أول أوروجواياني يتوج بـ"الدرع".. لاسارتي ينضم لقائمة العظماء في تاريخ النادي الأهلي





استطاع النادي الأهلي الظفر ببطولته المفضلة الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، وذلك بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، عقب فوزه على المقاولون 3-1 في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من البطولة.





وسجل الأوروجواياني "مارتن لاسارتي" اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة المدربين الذين حققوا لقب الدوري الممتاز مع الأهلي، كما أصبح أول مدرب أوروجواياني يتوج باللقب المحلي مع المارد الأحمر





ويعتبر البرتغالي مانويل جوزيه أكثر المدربين تتويجًا بلقب الدوري الممتاز مع الأهلي بـ6 ألقاب، يليه هيديكوتي 5 ألقاب، ثم راينر تسوبيل وحسام البدري 3 ألقاب لكل منهما.





بينما حقق محمود الجوهري، آلان هاريس وراينر هولمان القب مرتين.