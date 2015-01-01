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الأهلي ينتظر الجوائز المالية من الجبلاية بعد الفوز بالدوري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:22 م
الأهلي ينتظر الجوائز المالية من الجبلاية بعد الفوز بالدوري
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محمد الصو
 
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ينتظر مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتت محمود الخطيب، الحصول على مبلغ مليوني جنيه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التتويج بمسابقة الدوري الممتاز.


وتنص لوائح الجبلاية، على حصول الفريق المتوج على جائزة مالية تقدر بمبلغ مليوني جنيه مصري، على أن يتم إرسال شيكا بالمكافأة فور انتهاء المسابقة مباشرة.


ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولوت العرب، بنتيجة ثلاثية مقابل هدف وحيد، دون الانتظار لمباراته أمام الزمالك، بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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