الأهلي ينتظر الجوائز المالية من الجبلاية بعد الفوز بالدوري

ينتظر مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتت محمود الخطيب، الحصول على مبلغ مليوني جنيه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التتويج بمسابقة الدوري الممتاز.





وتنص لوائح الجبلاية، على حصول الفريق المتوج على جائزة مالية تقدر بمبلغ مليوني جنيه مصري، على أن يتم إرسال شيكا بالمكافأة فور انتهاء المسابقة مباشرة.



