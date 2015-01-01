بعد التتويج بالدوري.. كشف حساب مارتن لاسارتي مع الأهلي





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في التتويج بلقب الدوري العام للمرة رقم 41 في تاريخه.





تتويج الأهلي جاء بعد الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة " 3-1 "، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري العام.





فوز الأهلي، منحه الصدارة مطلقا برصيد 77 نقطة، معلنا تتويجه رسميا بلقب البطولة، دون النظر لنتيجة مواجهته الأخيرة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري، في الجولة الختامية للبطولة.





وقضى لاسارتي 219 يوما بالكمال داخل أروقة القلعة الحمراء على رأس الجهاز الفني، كأول مدير فني يقود الفريق من خارج القواعد الأوروبية والاتجاه للمدرسة الأمريكية، حيث أظهر تباين كبير بنتائجه مع الفريق.





ويرصد "الفجر الرياضي" مشوار لاسارتي مع الأهلي منذ توليه المسئولية في 18 ديسمبر الماضي من خلال التقرير الآتي:-





تولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي منتصف ديسمبر الماضي، وخاض معه 28 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق الفوز في 21 مواجهة.





وقاد لاسارتي، الفريق للتعادل في 3 مباريات ، بينما فشل في تحقيق الفوز بثلاثة مواجهات، حيث قام باستخدام 34 لاعبا طوال مشواره مع الفريق الأحمر.





وتلقى لاسارتي، الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي إفريقيا، بعدما سقط أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية دون رد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز بهدف وحيد بمباراة الإياب معلنا خروج المارد الأحمر من البطولة.



