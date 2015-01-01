اللقب 41.. لاعبون "سنة أولى" دوري في الأهلي









توج الفريق الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33.





ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي لـ 77 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، وذلك قبل مباراة القمة المقرر لها 28 يوليو الجاري.





وتشهد قائمة النادي الأهلي تتويج عدد من اللاعبين بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولي في مسيرتهم الكروية وهم:





حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - مصطفي شوبير - محمد محمود - حمدي فتحي - أحمد علاء - ساليف كوليبالي (شارك مع الفريق بالموسم الحالي).





ويعتبر هذا اللقب رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز.



