جيرالدو لـ "الفجر الرياضي": نجحنا في حصد اللقب

عبر جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعذ الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ٣-١.





وقال جيرالدو في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حققنا فوزا هاما في مباراة صعبة، ونجحنا في حصد اللقب".





وتابع "شكرا لهذه الجماهير واللاعبين الذين لم يقصروا في المباريات".





وواصل "علينا العمل كثيرًا في الفترة المقبلة، لتحقيق المزيد من البطولات".



