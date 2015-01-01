خبير تكنولوجي: المواطن سيتحكم في كافة الأجهزة المنزلية من خلال "إنترنت الأشياء"

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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المدن الذكية هي التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة، وهذا سيُقلل من تكلفة الخدمات، ويزيد من راحة المواطن.



وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المدن الذكية بها وفر كبير من الطاقة، ويستطيع المواطن التحكم في كافة الأجهزة الكهربائة في المنزل من خلال ما يسمى بإنترنت الأشياء.



ولفت إلى أن الشوارع في هذه المدن تكون مراقبة بكاميرات على مدار الساعة، ويتم رصد أي مشكلة في الشارع وحلها سريعًا.

