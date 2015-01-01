رسميًا.. عاشور يدخل التاريخ ويحقق الدورى الـ12 متساويا مع الزمالك
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:16 م
علي نبوي
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حقق حسام عاشور قائد النادى الأهلى، رقمًا تاريخيًا فى مسيرته بالقلعة الحمراء، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب.
وأصبح حسام عاشور يمتلك 12 دورى فى تاريخه منذ تصعيده للفريق الأول فى عام 2003.
وتساوى عاشور صاحب الـ34 عامًا مع نادى الزمالك، حيث أصبح يمتلك 12 بطولة مع الفريق الأحمر، وهو نفس عدد الزمالك من الألقاب.
وحسم الأهلي الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن استمر 12 شهرا، حيث انطلق في أغسطس 2018، وسينتهي الأحد المقبل.
وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك في الجولة الأخيرة الأحد، في لقاء "تحصيل حاصل"، لن يؤثر على جدول الترتيب.
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