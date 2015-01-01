رسميًا.. عاشور يدخل التاريخ ويحقق الدورى الـ12 متساويا مع الزمالك

حقق حسام عاشور قائد النادى الأهلى، رقمًا تاريخيًا فى مسيرته بالقلعة الحمراء، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب.





وأصبح حسام عاشور يمتلك 12 دورى فى تاريخه منذ تصعيده للفريق الأول فى عام 2003.



