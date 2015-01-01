مدرب الأهلي :هذا الدوري هو "الأحلى" في تاريخ النادي

أعرب محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على المقاولون العرب والتتويج بلقب الدوري.

وقال يوسف في تصريحات خاصة عقب المباراة :"الحمد لله على اللقب الحادي والأربعين في تاريخ النادي، شكرا للاعبين والجهاز الفني والجماهير".

وتابع "رغم التتويج بالكثير من بطولات الدوري إلا لن هذا اللقب هو الأحلى من وجهة نظري".





وواصل "شكرا للجماهير التي دعمتنا دائما وتقف بجوار النادي، وعلينا التفكير في الفترة المقبلة".