أهم أخبار ريال مدريد اليوم: 6 نجوم على طاولة الريال لتعويض أسينسيو ومفاجأة بشأن بيل وزيدان يطرد نجم الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة برشلونة لريال مدريد من أجل ضم كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الصيف الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- برشلونة يدخل السباق لضم هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة اقتحم رسميًا سباق التعاقد على الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام الإنجليزي والذي تحوم الشكوك حول مستقبله في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن إريكسن يعتبر هدفاً هاماً لريال مدريد الإسباني لكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال يفضل التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد مما جعل إريكسن خياراً ثانوياً ليمنح برشلونة فرصة اقتحام سباق التعاقد مع النجم البالغ من العمر 27 عاماً.

وأشارت التقارير إلى أنه إذا رحل إيفان راكيتيتش سيبحث برشلونة عن نجم جديد في خط الوسط خاصة أن تكلفة الحصول على خدمات إريكسن تبلغ فقط 70 مليون يورو وهي الصفقة التي يحتاجها برشلونة في ظل تراجع مستوى سيرجيو بوسكيتس أيضاً.

وكشفت التقارير أن إريكسن أعلن مؤخرًا نيته الرحيل عن توتنهام هذا الصيف بينما يبدو النادي الإنجليزي مجبراً على بيع اللاعب الذي يرفض تجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل خوفاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل.





- باريس سان جيرمان يرفض رحيل نجمه لعملاقي إسبانيا

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رفض باريس سان جيرمان الفرنسي بيع نجم الفريق نيمار جونيور بصفقات تبادلية لبرشلونة أو ريال مدريد وأن الهدف الأول للإدارة هو الحصول على الأموال.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن العرض الذى وصل لباريس من برشلونة بعرض كوتينيو وراكيتيتش و 40 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار وأيضاً العرض الذى وصل من الريال هو جاريث بيل وأموال مقابل الحصول على خدمات نيمار وهو ما ترفضه إدارة باريس.

وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس ستتمسك بالحصول على المبلغ ااتى دفعته فى نيمار عند التعاقد معه قادماً من برشلونة ولا يستهدفوا لاعبين من برشلونة أو الريال.

كما أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي أن إدارة باريس لا ترفض رحيل اللاعب بل ستسمح بذلك عند وصول عرض جيد وعلى نيمار الإلتزام.





- يونايتد يزاحم عملاقي إسبانيا على إريكسن

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع الدولي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، إن يونايتد دخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق، بداية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق اللندني سيواجه منافسه شرسة مع أتليتكو وريال مدريد الإسبانين، للظفر باللاعب، في ظل الرغبة الملحة لديهم للاستفادة بخدماتهم بالموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن توتنهام لايمانع رحيل لاعبه ولكن ترغب في الحصول على مبلغ لا يقل عن 70 مليون يورو، خاصة أن اللاعب سينتهي تعاقده في 2020.

ويسعى يونايتد بقيادة سولشاير المدير الفني، في تدعيم صفوفه في ظل اقتراب الفرنسي بول بوجبا، من مغادرة المدينة بالانتقالات الصيفية الجارية.





- وكيل بيل يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

فجر جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد جوناثان، أن لاعبه من الممكن أن يبقى داخل صفوف سانتياجو بيرنابيو، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة في حال عدم وصول عرض مناسب لرحيله.

ونشرت صحيفة "آس الاسبانية" المقربة من ريال مدريد تصريحات لبارنيت أفاد من خلالها بأن بيل قد يبقى لثلاث سنوات في مدريد حال عدم وصول عرض مناسب للحصول على توقيعه.

و أشار بارنيت في تصريحاته إلى أن بيل قد يرحل في يوم واحد فقط لو وصل شيء مناسب له في الميركاتو الصيفي الجاري.

و شدد وكيل بيل أن لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق لن يرحل عن الريال بنظام الإعارة لأي ناد في الفترة الحالية مؤكدا أنه سيخرج بنظام البيع النهائي أو سيبقى في نهاية المطاف.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، أعلن بشكل مباشر عن رغبته في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لعدم الاستعانه بخدماته في الموسم المقبل.





- 6 نجوم من العيار الثقيل على طاولة ريال مدريد لتعويض أسينسيو

أصيبت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بحالة من الحزن بعدما تعرض لاعب الفريق ماركو أسينسيو للإصابة في الرباط الصليبي وذلك خلال مشاركته أمام آرسنال بالمباراة الودية التي أقيمت بينهما بالكأس الدولية للأبطال صباح اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن إصابة ماركو أسينسيو ستجعل نادي ريال مدريد يضطر للدخول في فترة الميركاتو مجدداً وشراء بديله.

وأشار الموقع الإسباني إلى قائمة من 6 لاعبين في نفس مركزه يمكن للريال التعاقد مع أحدهم لتعويض فترة غياب أسينسيو المصاب بالرباط الصليبي.

ويتصدر الفرنسي أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد قائمة "بدلاء أسينسيو" وكذلك البرازيلي ريتشاليسون نجم ايفرتون الإنجليزي وميكيل أويارزبال لاعب ريال سوسيداد.

كما يتواجد بالقائمة كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني، وهيرفينج لوزانو نجم أيندهوفن الهولندي وجونزالو جويديس نجم فالنسيا الاسباني.





- الكشف عن فترة غياب أسينسيو بعد إصابته بالصليبي

شهدت مباراة ريال مدريد وآرسنال صباح اليوم الأربعاء بالكأس الدولية للأبطال، لحظة قاسية على المدريديستا بعد خروج ماركو أسينسيو وهو يتألم من الإصابة الصعبة التي لحقت به.

وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي لتوضيح حالة أسينسيو بعد إصابته وسط حالة ترقب خاصة من جماهير النادي الملكي التي كانت تشعر بأنها إصابة رباط صليبي.

وقال النادي عبر بيان رسمي: "تعرض صانع الالعاب الإسباني أسنسيو إلى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى وسيتم اجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن فترة غياب ماركو أسنسيو عن الملاعب ستكون ما بين 5 أو 7 أشهر.





- مركز حراسة المرمى يضع ريال مدريد في حيرة كبيرة

خلال المباراة الثانية لفريق ريال مدريد الإسباني في دورة الأبطال الدولية، قرر المدرب زين الدين زيدان منح حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس الفرصة تاركا البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء والذي سبق وأن لعب في المباراة الأولي ضد البايرن، هو قرر أن يقوم بعملية المداورة مستغلا هذه الفرصة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه خلال مشاركته فى مباراة الأمس ترك نافاس انطباعاً جيداً حيث بدا عليه الشعور بالراحة تاركاً كل القضايا خلفه على الرغم من أن النادي يعطي الأولوية لكورتوا، النادي أعطى نافاس حق اتخاذ القرار بشأن البقاء او الرحيل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نافاس لم يكن الوحيد الذي تألق، حيث ان كورتوا والذي دخل مع بداية الشوط الثاني أوقف العديد من الكرات ايضاً.

وخلال وضعية الهدف الثاني الذي استقبله نافاس تعامل كورتوا بشكل أفضل مع حالة مشابهة حيث تعامل مع انفراد المهاجم بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك فقد كان حاسما في ضربات الجزاء.

وبغض النظر عما سيحدث في الديربي يوم الجمعة ضد أتليتيكو مدريد، يبدو من الواضح أن الهدف المنشود قد تحقق، على الرغم من أن النادي كان يفضل أن يكون الوضع مختلفاً إلا أن ريال مدريد الآن يمتلك حارسين من اعلى مستوى يتدربان من أجل تحقيق أهداف هذا النادي





- إصابة أسينسيو تضع ميركاتو أرسنال في مأزق كبير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إصابة ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الشاب، تقلق أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، حيث أنه يمكن بذلك أن يبقى داني سيبايوس، الذي يقترب من الإنضمام للجانرز.

وتم سؤال ايمري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أمام ريال مدريد حول ما إذا كانت إصابة أسينسيو قد تؤدي إلى إبطاء عملية سيبايوس فرد قائلًا: "إنها أخبار سيئة بالنسبة لهم وأيضًا بالنسبة لنا".

وذكرت صحيفة "الأس" أنه يخشى ايمري من أن إصابة أسينسيو ستؤثر على لاعب الوسط القادم، داني سيبايوس، حيث كما يعرف الجميع فإن لاعب خط الوسط وريال مدريد وأرسنال قد وافقوا على كل شيء بالفعل على أن يكون سيبايوس لاعبًا جديدًا لكن إصابة ماركو أسينسيو الخطيرة يمكن أن توقف انتقاله.

وأضاف إيمري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هدفنا كان إنهاء المباراه دون إصابات وقد يكون لديهم (ريال مدريد) اصابة أسينسيو خطيره للغاية وهي أخبار سيئة لهم ولنا".

ويُعتقد أن رباط ماركو أسينسيو الصليبي الأمامي للركبة اليسرى مقطوع وهذه الاصابة ستخرجه لمدة ستة أشهر، وعقب تأكيد ذلك فإنه يمكن لريال مدريد أن يختار بقاء داني سيبايوس في الفريق لتغطية الخسارة المطولة لأسينسيو.

مع إصابة أسينسيو لعدة أشهر، وإذا حدث رحيل سيبايوس، فإنه سيبقى ريال مدريد بـمودريتش وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وإيسكو وكروس بصفتهم لاعبي خط الوسط الوحيدون في الفريق رغم أن النادي يسعى إلى تعزيز جديد في تلك المنطقة والصوت الأعلى لبول بوجبا حيث انه طلب زيدان الصريح.

وكان سيبايوس أحد اللاعبين الأقل لعبًا تحت قيادة زيدان عندما كانوا الاثنين معًا وبحث اللاعب الاسباني بالفعل عن طريقة للحصول على الدقائق التي لم يستمتع بها تحت قيادة الفرنسي، لكن إصابة أسينسيو يمكن أن تغير كل شيء بالنسبة له ولريال مدريد ولأرسنال إيمري.





- سيبايوس على أعتاب الإنضمام لـ أرسنال.. وهذه شروط العقد

بات رحيل النجم الدولي الإسباني الشاب، داني سيبايوس، عن فريق ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، أمرًا وشيكًا للغاية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن داني سيبايوس متواجد حاليًا في العاصمة البريطانية، لندن، من أجل القيام بالفحوصات الطبية للأنضمام لنادي أرسنال.

وأكدت الشبكة الإنجليزية، أن تم التوصل إلى اتفاق بين مسؤولي الآرسنال وريال مدريد، من أجل انتقال سيبايوس إليهم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





- تقارير.. ريال مدريد يتجه للصفقة الكبري بعد إصابة أسينسيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني يسعي لإنهاء صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعرض ماركو أسينسيو لقطع في الرباط الصليبي سيغيب على أثره لمدة 9 أشهر.

وأصيب أسينسيو في مباراة ريال مدريد أمام آرسنال الإنجليزي في كأس الأبطال الدولية، وليعلن بعدها الفريق الملكي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال ميركاتو الصيف الحالي.





بعد بيل.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أبلغ خاميس رودريجيز لاعب الفريق الملكي بأنه ليس له مكان داخل المرينجي.

وأوضح موقع "ElConfidencial" الإسباني، أن زين الدين زيدان قال لخاميس رودريغيز أن لا مكان له في ريال مدريد بعد الآن وعليه الرحيل".

ولا يرغب مدرب الفريق الملكي في تواجد رودريجيز رفقة ريال مدريد، وطلب منه الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



