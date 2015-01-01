نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي بالدوري الممتاز: "ربنا ما يقطعلنا عادة"

شارك القنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تعليقه على فوز النادي الأهلي على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد لقب الدوري الممتاز 2018/2019.





وكتب نبيل الحلفاوي تويتة له قائلًا: "كل دوري وانتم طيبين. ربنا ما يقطع لنا عادة.. ولا يقطع لكم عادة.. يا حبايبنا".