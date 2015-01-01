نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي بالدوري الممتاز: "ربنا ما يقطعلنا عادة"
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:20 م
الفجر الفني
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شارك القنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تعليقه على فوز النادي الأهلي على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد لقب الدوري الممتاز 2018/2019.
وكتب نبيل الحلفاوي تويتة له قائلًا: "كل دوري وانتم طيبين. ربنا ما يقطع لنا عادة..ولا يقطع لكم عادة.. يا حبايبنا".
كل دوري وانتم طيبين. ربنا ما يقطع لنا عادة.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ٢٤ يوليو ٢٠١٩
ولا يقطع لكم عادة.. يا حبايبنا 🙏💚
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