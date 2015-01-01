المنصورة يتعاقد مع لاعب غزل المحلة لموسمين
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:11 م
الفجر الرياضي
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نجح فريق نادى المنصورة في الحصول على توقيع اللاعب محروس محمد "بومبة" لاعب خط وسط غزل المحلة فى صفقة انتقال حر لدعم صفوفة استعداداً للقسم الثاني.
وسبق للبرتقالي ضم العديد من الصفقات وهم وائل السعدني ونادر السيد ثنائي بدواي، ومؤمن فكري لاعب الحمام والذي تعرض مؤخراً للإصابة، ومحمد بيبو لاعب بني عبيد، وأحمد عبد العال من غزل المحلة.
ويواصل المنصورة تدريباتة الجماعية تحت القيادة الفنية لرضا العيسوي وجهازة المعاون.
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