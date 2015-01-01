بحث تأسيس الاتحاد الجمركي العربى الموحد لزيادة حجم التجارة البينية

بدأ اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الاجتماع التاسع والثلاثون لمدراء عام الجمارك في الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال هاضل الجلاوي والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية‪.‬





وقال الجلاوي في كلمته : "ننشد من هذه الاجتماعات أن تحقق الأهداف المرجوة منها كتسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد‪ ."





وأعرب عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.





من جانبه دعا السفير كمال حسن علي مدراء الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية .





وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الأفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في أفريقيا الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي.





وأضاف أن الاجتماع ، الذي سيعقد على مدى يومين ، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد.





وأشار إلى وجود انجازات تحققت في بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول هي : فلسطين والسعودية والأردن، كما ان هناك طلبين من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية ،مؤكدا أن مرحلة التعاون الجمركي هي خطوة وسط بين منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وذلك وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي المنشود .





وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة وأن المختلف حوله قليل .