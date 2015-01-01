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تعرف على موعد ومكان عزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:00 م
تعرف على موعد ومكان عزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها
وفاة والدة يسرا
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الفجر الفني
 
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تستقبل أسرة الفنانة يسرا، واجب العزاء في وفاة والدتها، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

يذكر أن قامت الفنانة يسرا اليوم بتشييع، جثمان والدتها التي وافتها المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، في أحدى مستشفيات منطقة المهندسين.

وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم الفنان أحمد حلمي، ورجاء الجداوي، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، وآسر ياسين، وميرفت آمين.
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