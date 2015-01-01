مصطفى ثابت: جوجل أكبر متجسس في العالم
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:55 م
أمنية فوزي
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، أن جوجل أكبر متجسس في العالم، موضحًا أنه يتم التجسس على المواطنين من خلال التطبيقات المختلفة.
ولفت "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الصين بدأت بعمل تطورات جديدة للاستفادة من التطبيقات عندما تكون في حالة "الأوف لاين" أيضًا.
وأوضح أن مصر لا زالت مستخدمة وليست مالكة للتكنولوجيا، وهذا ما يجعل هناك خطر من هذه التطبيقات؛ لأن مصر لا تملك حتى القدرة على تحليلها.
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