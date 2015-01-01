مصطفى زمزم يكشف تفاصيل مبادرة "عقول عظيمة"

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كشف مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، تفاصيل مبادرة "عقول عظيمة"، لتدريب 2000 طبيب رمد حديثي التخرج، موضحًا أن المبادرة كانت تعمل منذ حوالي عامين، وأنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة المسئولة لتطوير المبادرى بشكل أكبر وأوسع.



وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن مؤسسة مصر تستطيع تستهدف جذب العلماء والخبراء والأطباء.



وتابع: "نعمل على أكثر من 2 مليون مواطن سنويًا في مجال الرمد بالإضافة إلى مبادرات الأطفال للكشف المبكر"، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الأطباء على أيدي خبراء من الخارج ليكون هناك تواصل بين الداخل والخارج.

