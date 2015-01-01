"الاتصالات" تنفي حجب سناب شات في السعودية.. غدًا

نفى مصدر مطلع بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما أثير حول حجب تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" غدا في السعودية.

وقال المصدر، في تصريحات له، إن هذا الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أن الأمر مُفتعل ولم يحدث أي شيء يدعو لحجب التطبيق.

وانتشر خلال الساعات الماضية، وسم تحت عنوان: "#حجب_السناب_في_السعوديه_من_غد" ما أثار عددًا من التساؤلات حول حقيقة الأمر.

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع الهاشتاج؛ مما جعله يعتلى صدارة قائمة الأكثر تغريدًا وتداولًا في المملكة العربية السعودية. وتعد السعودية واحدة من أكبر أسواق "سناب شات" في العالم؛ حيث يستخدم التطبيق بالمملكة نحو 13 مليون شخص، وفقًا لتقارير إعلامية.

وكانت الشركة المالكة للتطبيق قد أعلنت زيادة عدد المستخدمين حول العالم في الربع الثاني بنحو 14 مليون مستخدم نشط يوميًّا؛ ليصبح الإجمالي 203 ملايين مستخدم نشط يوميًّا.

وأشارت «سناب شات» إلى أن ما بين 7 إلى 9 ملايين مستخدم انضموا بسبب «فلاتر الوجه».