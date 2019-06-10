حساب المواطن يعلن مفاجأة بشأن موعد صرف الدفعة الـ21 .. ننشر رابط التسجيل والاستعلام

حرصًا من المملكة العربية السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين ضمن رؤية 2030، أنشأت برنامج حساب المواطن ، وهو برنامج خدمي يقدم الدعم المالي للآسرة صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، حساب المواطن من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي، تابع المقالة لمعرفة موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 21





وقال حساب المواطن إن موعد صرف الدفعة الـ21 من حساب المواطن سيكون في الثامن من شهر أغسطس، أي قبل الموعد المقرر شهريًا لصرف دفعات حساب المواطن وهو في العاشر من كل شهر، مالم يصادف عطلة رسمية، يتم الصرف في يوم قبله أو يوم بعده.

رابط حساب المواطن للتسجيل والاستعلام





للإستفادة من دفعم حساب المواطن ضرورة الدخول على الرابط الرسمي لـ حساب المواطن ، وتسجيل البيانات.

قد أعلن حساب المواطن عن مبلغ الدفعة العشرين الذي وصل إلى 2.6 مليار ريال، وقد استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، حيث تم اليوم الأربعاء 10/7/2019، إيداع الدفعة العشرين من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ومنذ الساعات الأولي من صباح اليوم وتستقبل حسابات المستفيدين مما تنطبق عليهم شروط الأهلية مبالغ الدفعة الـ 20.





تفاصيل الدفعة 19 و 20 من حساب المواطن





تم صرف الدفعة الـ19 من برنامج حساب المواطن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019، علي أنه بدأ التسجيل للحصول علي الدفعة الـ20 من الدعم خلال هذا الشهر، من خلال الدخول علي رابط برنامج حساب المواطن ، الذي نوفره من خلال المقالة في السطور التالية، والتسجيل طبقاً للشروط الواجب توافرها في المستحقين، حيث يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته في اليوم العاشر ون كل شهر، وقد أصدر حساب المواطن بيان يوضح فيه المبالغ التي تم صرفها لمستفيدي الدفعة ال19، حيث بلغت 2.5 مليار ريال بنسبة 7% للنساء أصحاب الآسر و93% للرجال.









تصريبح هام من برنامج حساب المواطن





حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات اضغط هنا. وقد دعا نظامالمستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات





يدخل تحت دعم برنامج حساب المواطن ، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.





بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس.





مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من حساب المواطن





1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي





2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي





3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي





4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي





المراحل الاستفادة من دعم حساب المواطن



