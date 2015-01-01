عضو مجلس البنك المركزي يكشف موعد استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

قال فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي إنه من المقرر صرف صندوق النقد الدولي للشريحة اﻷخيرة، خلال يومين بعد تصديق مجلس الإدارة عليها.





وقال البنك المركزى، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرضه لمصر بقيمة مليارى دولار.





وبهذه الشريحة تكون مصر قد أكملت التسهيل الائتمانى الممدد من صندوق النقد الذى تم التوصل إليه بين الجانبين فى خريف العام 2016، بقيمة 12 مليار دولار، صرفت منها بالفعل 10 مليارات دولار على 5 شرائح على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.



