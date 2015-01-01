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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر في القناطر الخيرية 

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:35 م
سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر في القناطر الخيرية 
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى فرد خرطوش، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد تم الاشتباه في سياره سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية وباستقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاوله الهروب ولكن تم ضبطه. 


وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش وعدد 2 طلقه لذات العيار و3 هواتف ومبلغ مالى. 

والمتهمين هم "ي س. ف" 38 سنة سائق ومقيم شعشاع اشمون منوفيه، و" أ. ف" 22 سنة عاطل ومقيم القطا منشاه القناطر الجيزه، و"م. ص" 20 سنة عاطل ومقيم القوميه امبابه جيزه واخر مركز ابو طشت قنا، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. 

تحرر المحضر رقم 7732 إدارى المركز لسنة 2019م، تولت النيابة التحقيق.


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