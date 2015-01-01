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لاسارتي يدعم معلول بعلامة النصر

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:34 م
لاسارتي يدعم معلول بعلامة النصر
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محمد الصو
 
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حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على دعم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، وتهنئه بالهدف الأول الذي أحرزه للفريق، في شباك المقاولون العرب، بالدوري العام.


وأشار لاسارتي، للاعبي بأصبعيه بعلامة النصر، بعد أن تقدم للفريق بالدقيقة 26 من المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.


ويحتاج الأهلي للفوز على ذئاب الجبل، للتتويج رسميا بلقب المسابقة المحلية دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام الزمالك، في ختام المسابقة.

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