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نادر سعد: إطلاق منظومة التحول الرقمي بداية من أغسطس المقبل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:35 م
نادر سعد: إطلاق منظومة التحول الرقمي بداية من أغسطس المقبل
نادر سعد
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كساب أحمد
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لأول مرة تحقق مؤشرات اقتصادية أفضل من المتوقعة، معقبًا: "الحكومة ستحقق العام المقبل أرقام ومؤشرات اقتصادية أفضل"

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الحكومة ستطلق بوابة إلكترونية للعمرة للقضاء على أي عمليات نصب، لافتَا إلى أن هذه البوابة ستكون المكان الشرعي للحصول على التأشيرات الإلكترونية لأداء العمرة.

ولفت إلى أن الحكومة ستطلق منظومة التحول الرقمي، بشكل شبه كامل خلال شهر أغسطس، بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري، وتقليل أي شبهة للفساد، والانتهاء من الإجراءات سريعًا.
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المزيد عن: نادر سعد بوابة العمرة الحياة اليوم اخبار مصر
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