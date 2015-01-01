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أول تصريح من أشرف زكي عن حقيقة وفاة فاروق الفيشاوي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:31 م
أول تصريح من أشرف زكي عن حقيقة وفاة فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
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سارة إبراهيم
 
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نفى الفنان د. أشرف زكي نقيب الممثلين، ما تردد حول وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عقب تعرضه لوعكة صحية ودخوله في غيبوبة، نقل على إثرها إلى أحد المشتشفيات. 

وأضاف "زكي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن خبر الوفاة غير صحيح، مؤكداً أنه سيكون أول من يعلم بالأمر في حال حدوثه، ونفى معرفته بتطورات الحالة الصحية لـ"الفيشاوي" حالياً. 

يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن عن إصابته بالسرطان العام الماضي أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، مما أصاب الكثير من جمهوره بصدمة وحرص العديد من أصدقائه داخل الوسط على دعمه.

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