أول تصريح من أشرف زكي عن حقيقة وفاة فاروق الفيشاوي
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:31 م
سارة إبراهيم
Advertisements
Advertisements
نفى الفنان د. أشرف زكي نقيب الممثلين، ما تردد حول وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عقب تعرضه لوعكة صحية ودخوله في غيبوبة، نقل على إثرها إلى أحد المشتشفيات.
وأضاف "زكي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن خبر الوفاة غير صحيح، مؤكداً أنه سيكون أول من يعلم بالأمر في حال حدوثه، ونفى معرفته بتطورات الحالة الصحية لـ"الفيشاوي" حالياً.
يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن عن إصابته بالسرطان العام الماضي أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، مما أصاب الكثير من جمهوره بصدمة وحرص العديد من أصدقائه داخل الوسط على دعمه.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن فاروق الفيشاوي سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- لطيفة لـ"شادية": "ربنا يطولنا بعمرك وترجعيلنا بالسلامة" (صورة)
- أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة لطفي لبيب بجلطة في المخ
- عاجل.. الفنان فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان
- هذا ما فعلته بوسي شلبي لـ فاروق الفيشاوي بعد اصابته بالسرطان
- سمير غانم آخرهم.. شائعات الوفاة ضريبة نجاح نجوم الفن
- عاجل.. زكي فطين عبدالوهاب يُعلن إصابته بالسرطان.. وتعليقه صادم
- حقيقة وفاة الفنان جورج سيدهم