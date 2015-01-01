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عقيلة صالح: تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا الآن

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:26 م
عقيلة صالح: تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا الآن
عقيلة صالح
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أحمد مرعي
 
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قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا ونحارب بأسلحة قديمة، لكننا نتعاون مع دول صديقة للحصول على الدعم والسلاح .

وفقاً للعربية، أكد، اليوم الأربعاء، إن وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات المسلحة والسراج.

وأضاف صالح: طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك، مشيراً إلى إن تدخل تركيا في ليبيا لصالح جماعة الإخوان أصبح واضحا الآن. 

 
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