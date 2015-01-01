"الإدريسي": الاقتصاد المصري واحد من أهم الاقتصادات في العالم

Advertisements



قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك مجموعة كبيرة من الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، ومنها إشادات من مؤسسات كبيرة ذات سمعة طيبة.



وأوضح "الإدريسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن هذه الإشادات لصالح الاقتصاد المصري، وسيكون لها مردود في رفع معدلات الاستثمار من الخارج.



وأضاف أنه حدث تعديل لمسار الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح واحدًا من أهم الاقتصادات في العالم من حيث النمو.



وأشار إلى أن النمو الاقتصادي نتج عن وعي المواطن ووطنيته والخطط الناجحة من جانب الحكومة والدولة.

