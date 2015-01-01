الأهلي يسجل الهدف الأول أمام المقاولون (فيديو).. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر الآن يوتيوب ON SPORTS





وسجل معلول الهدف الأول في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الأهلي.

نجح التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك المقاولون، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.