الأهلي يسجل الهدف الأول أمام المقاولون (فيديو).. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر الآن يوتيوب ON SPORTS
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:28 م
محمد مرعي
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نجح التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك المقاولون، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وسجل معلول الهدف الأول في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الأهلي.
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