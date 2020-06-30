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متحدث الحكومة: خريطة مختلفة تمامًا لمصر خلال 5 سنوات

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:30 م
متحدث الحكومة: خريطة مختلفة تمامًا لمصر خلال 5 سنوات
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،، إن سعر متر الأرض في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين يقدر بـ300 جنيه فقط، وهذه سعر تنافسي للغاية، وسيؤدي إلى جذب المزيد من الصناعات إلى مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن خريطة مصر بدأت تتغير بالفعل، والطلاب في المدارس خلال 5 سنوات سيدرسون خريطة مختلفة تمامًا لمصر، من حيث توزيع المدن والسكان على أرض مصر.

وأوضح أن معظم المدن الجديد سيفتتحها الرئيس السيسي خلال 30-6-2020، معقبًا: " كمان سنة الشعب هيشوف مزيد من الإنجاز".
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