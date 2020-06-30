متحدث الحكومة: خريطة مختلفة تمامًا لمصر خلال 5 سنوات
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:30 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،، إن سعر متر الأرض في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين يقدر بـ300 جنيه فقط، وهذه سعر تنافسي للغاية، وسيؤدي إلى جذب المزيد من الصناعات إلى مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن خريطة مصر بدأت تتغير بالفعل، والطلاب في المدارس خلال 5 سنوات سيدرسون خريطة مختلفة تمامًا لمصر، من حيث توزيع المدن والسكان على أرض مصر.
وأوضح أن معظم المدن الجديد سيفتتحها الرئيس السيسي خلال 30-6-2020، معقبًا: " كمان سنة الشعب هيشوف مزيد من الإنجاز".
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن خريطة مصر بدأت تتغير بالفعل، والطلاب في المدارس خلال 5 سنوات سيدرسون خريطة مختلفة تمامًا لمصر، من حيث توزيع المدن والسكان على أرض مصر.
وأوضح أن معظم المدن الجديد سيفتتحها الرئيس السيسي خلال 30-6-2020، معقبًا: " كمان سنة الشعب هيشوف مزيد من الإنجاز".
Advertisements
المزيد عن: توك شو المستشار نادر سعد العلمين الجديدة الحياة اليوم اخبار مصر
- تفاصيل تعاقد لبنى عسل مع شبكة "الحياة" لـ3 سنوات
- الليلة.. رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف لبنى عسل على "الحياة"
- الوزراء: 2019 عام تأسيس الإنجازات التي سيراها الشعب المصري في 2020 (فيديو)
- الوزراء: شركة لازارد العالمية ستكون بمثابة المتحدث باسم الحكومة المصرية في الخارج
- عاجل.. "الوزراء" تعلن مفاجأة لموظفي الحكومة: زيادة الرواتب في هذا الموعد
- متحدث الوزراء: من حسن الطالع أن يأتي تنظيم بطولة الأمم ومصر تترأس الاتحاد الإفريقي
- عاجل.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف الكبير (فيديو)
- نادر سعد عن عقد مجلس الوزراء اجتماعه بمدينة العلمين الجديد: حدث تاريخي بكل المقاييس