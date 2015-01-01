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نادر سعد عن عقد مجلس الوزراء اجتماعه بمدينة العلمين الجديد: حدث تاريخي بكل المقاييس

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:25 م
نادر سعد عن عقد مجلس الوزراء اجتماعه بمدينة العلمين الجديد: حدث تاريخي بكل المقاييس
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "هذا حدث تاريخي بكل المقاييس، خاصة أن هذه المدينة منذ سنة ونصف، كانت صحراء جرداء لا زرع بها أو ماء".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مدينة العلمين الجديد تأتي في إطار تحويل الساحل الشمالي لمجتمع عمراني متكامل، وهذا انجاز كبير للغاية، معقبًا: "الناس مكنتش مصدقة إن مدينة العلمين من عام ونصف، مكنتش موجودة خالص".

وتابع أن لديه مشاعر من الفخر والإعتزاز، بما يحدث من تنمية على أرض مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يتوقع أن تصبح مدينة العملين الجديد العاصمة الثانية لمصر.

ولفت إلى أن مدن الساحل الشمالي كانت يتم اعدادها للسكن 3 أشهر، وبعد ذلك تصبح خاوية تمامًا، لكن مدينة العلمين مختلفة تمامًا، خاصة أنها مدينة متكاملة عمرانية، وتعتبر نموذج تنموي للغاية.
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